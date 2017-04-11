الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

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قال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم طرح أعمال توريد وتركيب المصاعد لـ75 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وفي مدينة العبور، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه تم طرح إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطعة (33) بالإسكان العائلي (1، 2) بالمدينة، وإنشاء مدرسة تعليم أساسي بالقطعة (21) بمشروع 267 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة 2645 فداناً شمال المدينة، وذلك فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمنطقة خدمات 205 عمارات(4920 وحدة) بالإسكان الاجتماعي بالمرحلة الرابعة بالحي الخامس بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وفي مدينة 15 مايو، أكدت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية المدينة، أنه تم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي علي قطعة الأرض بمساحة6700م2 بمنطقة الـ120 فداناً بالإسكان الاجتماعي، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.