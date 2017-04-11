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الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص

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الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص

التحرير

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قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم نقل نحو 1200 ملف ضريبي من مأموريات الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين الضريبي بناء على رقم أعمالها، مؤكدًا أنه تم نقل جميع الملفات التي تزيد رقمها عن نحو 100 مليون جنيه.

أضاف سامي، خلال ندوة لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، أن المصلحة منحت فرصة أخيرة لمأموريات الشركات المساهمة لفحص الملفات التي يبلغ رقم أعمالها 100 مليون جنيه، بشكل دفتري وليس تقديري، تجنبًا لعمليات نقلها إلى المركز، باعتباره لديه إمكانيات واسعة في عمليات الفحص.

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أشار رئيس مصلحة الضرائب - إلى أن المصلحة قدمت جميع التسهيلات اللازمة من أجل نجاح الموسم الحالي للضرائب، موضحًا أنه تم خفض عدد نماذج الإقرارات لتصل إلى نحو 8 إقرارات فقط، مقارنة بنحو 11 اقرار خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى أنه تم خفض أيضًا عدد صفحات الإقرارات من أجل التسهيل على الممولين.


 

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التحرير

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