أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات

Google+ Print
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان لن يسمح بالتراجع عن الحريات المكتسبة بعد فرض حالة الطوارئ، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح ، في كلمته عقب تفجيرات الكنائس، التي شهدتها أول أمس الأحد. 

أضاف عابد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "DMC": "إذا تعلق الأمر بالأمن القومي فقد رأينا العديد من الدول تفرض الطوارئ لمواجهة الإرهاب، وللأسف أن مصطلح قانون الطوارئ نفسه أصبح غير مقبولًا لدى المواطن، لأنه ارتبط بقمع في الحريات، والاعتقالات العشوائية، الكلمة نفسها بتعمل للمواطن حساسية وفي رفض كامل له بسبب سمعة القانون السيئة".

أشار إلى أن "العمليات الإرهابية المستمرة جعلت فرض حالة الطوارئ ضرورة ملحة، والمشهد أصبح مخيف وميرضيش حد"، موضحًا أنه من غير المقبول أن تكون هناك مناهج بالتربية والتعليم، تحض على كراهية الآخر وعدم قبوله، موضحًا أن هذه المناهج التي تدعو للتطرف لا تُدرس في الأزهر فقط، مشيرًا إلى أن كافة الديانات تدعو إلى التعايش والسلام وقبول الآخر، وهو ما يجب غرسه في النشء منذ الصغر.

شاهد أيضا

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص