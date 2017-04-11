علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان لن يسمح بالتراجع عن الحريات المكتسبة بعد فرض حالة الطوارئ، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته عقب تفجيرات الكنائس، التي شهدتها مصر أول أمس الأحد.

أضاف عابد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "DMC": "إذا تعلق الأمر بالأمن القومي فقد رأينا العديد من الدول تفرض الطوارئ لمواجهة الإرهاب، وللأسف أن مصطلح قانون الطوارئ نفسه أصبح غير مقبولًا لدى المواطن، لأنه ارتبط بقمع في الحريات، والاعتقالات العشوائية، الكلمة نفسها بتعمل للمواطن حساسية وفي رفض كامل له بسبب سمعة القانون السيئة".

أشار إلى أن "العمليات الإرهابية المستمرة جعلت فرض حالة الطوارئ ضرورة ملحة، والمشهد أصبح مخيف وميرضيش حد"، موضحًا أنه من غير المقبول أن تكون هناك مناهج بالتربية والتعليم، تحض على كراهية الآخر وعدم قبوله، موضحًا أن هذه المناهج التي تدعو للتطرف لا تُدرس في الأزهر فقط، مشيرًا إلى أن كافة الديانات تدعو إلى التعايش والسلام وقبول الآخر، وهو ما يجب غرسه في النشء منذ الصغر.

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