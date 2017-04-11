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1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور

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1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور 1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور

التحرير

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قال فتحي شعبان، مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية نجحت في إنهاء نحو ألف منازعة ضريبية تبلغ تسوياتها نحو 1.6 مليار جنيه، منذ بدء تطبيق قانون إنهاء المنازعات في سبتمبر الماضي وحتى نهاية مارس الماضي، أي خلال 6 شهور فقط.

أضاف شعبان، خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، أن عدد الطلبات المقدمة لإنهاء المنازعات مع الممولين، بلغ نحو 5500 ملف حتى نهاية مارس الماضي، مؤكدًا أن معدلات تقديم طلبات إنهاء المنازعات ارتفعت بشكل كبير خلال شهر مارس، ووصلت إلى نحو 1200 ملف، مقارنة بمعدلات تراوحت ما بين نحو 400 و500 ملف فقط خلال الشهور الماضية، بسبب جهود مصلحة الضرائب في حث الممولين على إنهاء نزاعاتهم.

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أشار شعبان - إلى أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا يضم أغلب أسباب النزاع التي تناولتها درجات التقاضي كافة، وكيفية حلها لمساعدة الممولين على إنهاء المنازعات، موضحًا أن النزاعات التي تم حلها حتى الآن، شملت صناعات نسيجية وصناعات أغذية ومنشأت تجارية. 

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التحرير

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