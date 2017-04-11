مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

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قدمت الإعلامية إيمان سليم، التعازي لأسر ضحايا تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا، والمرقسية في الإسكندرية، مؤكدةً أن العمليات الإرهابية لا تزيد المصريين إلا قوة.

أضافت سليم، خلال تقديمها برنامج "صباحك عندنا"، عبر فضائية "المحور": "من يمول الإرهاب ويدعمهخ يريد أن يدمر مصر، لكنه لا يعلم أن مصر أكبر منذ ذلك بكثير، تعرضنا للعديد من المحن ولن نسقط، والتاريخ يؤكد ذلك، ومفيش حادث إرهابي بيهزّنا، بل يزيدنا صمود وقوة".

تابعت مخاطبةً الإرهابيين: "اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية، شعبها متماسك وقوي، ويعلم جيدًا أن بلاده تدفع ثمن استقلاله واستقرارها التي ترجوه، ومفيش حاجة عندنا اسمها مسلم ومسيحي، كلنا مصريين".

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.