أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية

Google+ Print
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، هند صبيح، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية والدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت، على هامش الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ؛ لبحث جميع الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، بداية من تسجيل راغبة العمل حتى استلام العقد.

تم الاتفاق بين الوزيرين على جميع الأعمال والإجراءات التي سيقوم بتنفيذها كل جانب، بداية من تسجيل بيانات راغبي العمل ومده تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين، فضلًا عن بدأ البرنامج بالعقود الحكومية أولًا.

وكشفت صبيح، أن النظام الإلكتروني بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع  الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الكويتية، مؤكده أن هذا الربط سيعمل على القضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.

شاهد أيضا

من جانبه قال سعفان، إن الهدف من الربط الإلكتروني يعد ضمانًا حقيقيًا لحقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة، مشددًا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول أي عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت.

أوضح سعفان، أن الوزارة فور انتهاءها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل، خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أي معوقات تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»