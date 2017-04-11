القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية

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التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، هند صبيح، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية والدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت، على هامش الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث جميع الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، بداية من تسجيل راغبة العمل حتى استلام العقد.

تم الاتفاق بين الوزيرين على جميع الأعمال والإجراءات التي سيقوم بتنفيذها كل جانب، بداية من تسجيل بيانات راغبي العمل ومده تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين، فضلًا عن بدأ البرنامج بالعقود الحكومية أولًا.

وكشفت صبيح، أن النظام الإلكتروني بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، مؤكده أن هذا الربط سيعمل على القضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.

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من جانبه قال سعفان، إن الهدف من الربط الإلكتروني يعد ضمانًا حقيقيًا لحقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة، مشددًا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول أي عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت.

أوضح سعفان، أن الوزارة فور انتهاءها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل، خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أي معوقات تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل.