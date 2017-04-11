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خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف»

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خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف»

التحرير

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قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن مشكلة المناهج الدراسية أنها تقدم فكر واحد دون مناقشة أفكار أخرى، وهو ما يولد تطرفًا في الفكر، موضحًا أن التربية أما تخلق إبداعًا، أو تخنقه.

أضاف شحاتة، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجه للتعليم الاهتمام الكافي في ، مشيرًا إلى أنه لابد من توافر العديد من العوامل حتى تنجح المنظومة التعليمية، وهو ما لا يتم توفيره.

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تابع أن "67% من معلمي وزارة التربية والتعليم غير مؤهلين تربويًا"، مشيرًا إلى أنه "لابد أن يكون لدينا معلم يمتاز بالود والتسامح والحرية".

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التحرير

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