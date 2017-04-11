الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه

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كتب: كريم ربيع وهيثم بطاح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ينهى حاليًا 33 مشروعًا بتكلفة إجمالية 3 مليارات و73 مليون جنيه، وذلك باتمام العام المالى الحالى (2016 – 2017) والذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.

وأضاف مدبولي، أن ما سيتم تنفيذه ودخوله الخدمة حتى نهاية العام المالى الحالى، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، هى 25 مشروعاً للصرف الصحى بتكلفة إجمالية 2 مليار و451 مليون جنيه، و8 مشروعات مياه شرب بتكلفة 622 مليون جنيه.

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المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، أشار إلى أن مشروعات مياه الشرب، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 352 ألف متر مكعب فى اليوم، إما مشروعات الصرف الصحى فطاقتها تصل إلى معالجة 91 الف متر مكعب فى اليوم.

وأوضح أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فيجرى حاليًا الانتهاء من 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و4 ملايين جنيه، منها 4 مشروعات صرف صحى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 903 ملايين جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه التبين بتكلفة 1.1 مليون جنيه، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، أما محافظة الجيزة فيتم إنهاء 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 759 مليون جنيه، منها 5 مشروعات صرف صحى بتكلفة إجمالية 594 مليون جنيه، بطاقة معالجة 35 ألف متر مكعب فى اليوم، ومشروعان لمياه الشرب لخدمة مركزى الصف والعياط بتكلفة إجمالية 165 مليون جنيه، وطاقة 110 آلاف متر مكعب فى اليوم.

ولفت المهندس حسن الفار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القليوبية، فمن المقرر الانتهاء من 19 مشروعاً بتكلفة إجمالية مليار و197 مليون جنيه، منها 14 مشروعاً للصرف الصحى بتكلفة إجمالية 841 مليون جنيه، وطاقة معالجة 57 ألف متر مكعب فى اليوم، و5 مشروعات مياه شرب، بتكلفة إجمالية 356 مليون جنيه، بطاقة 141 ألف متر مكعب فى اليوم، أما محافظة الإسكندرية، فسيتم إنهاء مشروعين للصرف الصحى بتكلفة إجمالية 113 مليون جنيه، لخدمة مناطق شارع الثلاثينى والمناطق المحيطة به، وكذلك منطقة الخمسمائة بالمهاجرين.