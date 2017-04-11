أرقام هامة من موقعتي «اليوفي برشلونة» و«دورتموند موناكو»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف عودة مباريات دوري أبطال أوروبا من جديد، من خلال لقاءات دور ربع النهائي والتي ستبدأ اليوم بمباراتي برشلونة أمام يوفنتوس وبروسيا دورتموند أمام موناكو.

وبدوره استعرض موقع "أوبتا" المختص في الإحصائيات مجموعة من الأرقام الخاصة باللقاءين في السطور التالية كالأتي:

1- برشلونة- يوفنتوس

- نجح يوفنتوس في الفوز في أخر 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال، ولكن يبقى ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في نسخة هذا الموسم حتى الآن.

- نيكو باريخا لاعب إشبيلية هو آخر من سجل في شباك يوفنتوس، حيث لم تتلق شباك السيدة العجوز أي هدف منذ شهر نوفمبر الماضي بواقع 351 دقيقة.

- حصل برشلونة على أكبر عدد من ركلات الجزاء بين جميع الفرق المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 4 ركلات مقابل 3 ليوفنتوس.

- نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل 11 هدفا في نسخة هذا العام، وهو أفضل سجل تهديفي للبرغوث منذ نسخة 2011- 2012 التي أنهاها بتسجيله 14 هدفا.

شاهد أيضا

- يمتلك مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني جونزالو هيجواين سجلا تهديفيا ضعيفا للغاية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفين فقط في 22 مباراة مقابل تسجيله 12 هدفا في 38 مباراة خاضها في دور المجموعات.

2- بروسيا دورتموند- موناكو

- خسر دورتموند في نسخة هذا الموسم مباراة واحدة فقط وحقق 5 انتصارات وتعادلين، وأتت الخسارة الوحيدة في ذهاب دور الـ16 أمام بنفيكا.

- لا يمتلك بروسيا دورتموند سجلا جيدا في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق الألماني 7 مباريات من أخر 10 خاضها وحقق الانتصار في 3 مباريات فقط.

- نجح اللاعب الكولومبي فالكاو في تسجيل 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من عدم مشاركته أساسيا سوى في 11 مباراة فقط طوال تاريخه مع المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية.

- سجل المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الهاتريك في لقاء إياب دور الـ16 أمام بنفيكا ليرفع رصيده من الأهداف في نسخة هذا الموسم إلى 7 أهداف.

- تلقت شباك موناكو 13 هدفا في نسخة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وهو أضعف خط دفاع بين الفرق الثمانية المتبقية في المسابقة.