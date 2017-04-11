بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا

كتبت - نورا ممدوح:

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره الفلسطيني مأمون أبو شهلا، على هامش الدورة "44" لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ما يمر به سوق العمل الفلسطيني من ظروف وتحديات .

وقال "أبو شهلا"، إن الفقر والبطالة مشكلتين أساسيتين في دولة فلسطين نظرا لما تمر به من اعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني، موضحا أن مليون و 300 ألف يد عاملة، منهم 400 ألف عاطل، وأكثر من 90% منهم أصحاب مؤهلات عليا ، كاشفا أن ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر.

وطالب أبو شهلا من "سعفان" بحث تسهيل خروج الفلسطينيين حاملي عقود العمل عن طريق مصر للعمل بدول الخليج، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ، ووضع آلية لذلك من خلال ضوابط من جانب السلطات المصرية ، موضحا أن السبيل الآخر لخروجهم عن طريق إسرائيل.

من جانبه أكد سعفان، أن القضية الفلسطينية، قضية لها أولوية تدعمها مصر منذ سنوات طويلة، مضيفا أنه سيقوم بدراسة هذه المطالب مع الجهات المختصة، لمعرفة مدى إمكانية تحقيقها، مؤكداً أن الشعب والحكومة المصرية داعمين للشعب الفلسطيني.