أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جانب من الحوارجانب من الحوار

جانب من الحوار (2)جانب من الحوار (2)

جانب من الحوار (3)جانب من الحوار (3)

جانب من الحوار (4)جانب من الحوار (4)

كتبت - نورا ممدوح:

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره الفلسطيني مأمون أبو شهلا، على هامش الدورة "44" لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، لبحث ما يمر به سوق العمل الفلسطيني من ظروف وتحديات .

وقال "أبو شهلا"، إن الفقر والبطالة مشكلتين أساسيتين في دولة فلسطين نظرا لما تمر به من اعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني، موضحا أن مليون و 300 ألف يد عاملة، منهم 400 ألف عاطل، وأكثر من 90% منهم أصحاب مؤهلات عليا ، كاشفا أن ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر.

وطالب أبو شهلا من "سعفان" بحث تسهيل خروج الفلسطينيين حاملي عقود العمل عن طريق للعمل بدول الخليج، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ، ووضع آلية لذلك من خلال ضوابط من جانب السلطات المصرية ، موضحا أن السبيل الآخر لخروجهم عن طريق إسرائيل.

من جانبه أكد سعفان، أن القضية الفلسطينية، قضية لها أولوية تدعمها مصر منذ سنوات طويلة، مضيفا أنه سيقوم بدراسة هذه المطالب مع الجهات المختصة، لمعرفة مدى إمكانية تحقيقها، مؤكداً أن الشعب والحكومة المصرية داعمين للشعب الفلسطيني.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص