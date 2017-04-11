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إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية

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إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية

مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركي

أنقرة- (أ ش أ):

أفادت وسائل الإعلام التركية بإصابة أربعة أشخاص في انفجار ضخم وقع بمدينة ديار بكر التركية جنوب شرقى البلاد.

وذكرت "ايه بى سى" الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن الشرطة وسيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار الذى تسبب فى انهيار جزء من أحد المبانى المحيطة.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.

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