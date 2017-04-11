أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا

Google+ Print
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا

مصراوي Masrawy

لندن (بي بي سي)

دمر حريق مخيما للاجئين شمالي فرنسا كان يؤوي 1500 شخص.

وقال مسؤولون إن الحريق اندلع خلال شجار بين لاجئين أفغان وأكراد.

وأصيب عشرة أشخاص على الأقل بفعل النيران التي اندلعت في المخيم المكتظ والواقع بالقرب من ميناء دونكيرك.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في الشهر الماضي أنها تعتزم تفكيك المخيم بسبب الاضطرابات التي تندلع فيه بكثرة.

ويتجه معظم اللاجئين إلى الساحل الشمالي في فرنسا على أمل الوصول إلى بريطانيا من هناك.

وقال ميشيل لالاند محافظ المقاطعة الشمالية في فرنسا "لم يتبق من المخيم سوى كومة من الرماد، وسيكون من المستحيل إعادة بناء الأكواخ في مكانها السابق".

وقد ازداد عدد السكان في مخيم غراند سينت منذ أكتوبر الماضي حين تم تفكيك مخيم آخر في كاليه، كان معروفا باسم "الغابة"، على بعد نحو 40 كيلومترا.

وأدى وصول عدد متزايد من الأفغان إلى تأجج التوتر مع الأكراد القاطنين في المخيم، حسب ما ورد في تقرير لوكالة أنباء فرانس برس.

وسيرسل سكان المخيم إلى سكن مؤقت، حيث وضعت مدرستان ثانويتان في الجوار تحت تصرفهم.

وقد وقعت عدة شجارات في المخيم الذي اقيم في شهر مارس من العام الماضي.

وأصيب 6 أشخاص بفعل ضربات بالسكين في الشجار الذي وقع قبل اندلاع النيران.

وتدخلت الشرطة الشهر الماضي بعد أن أصيب خمسة أشخاص في شجار آخر، وطعن شخص في شهر نوفمبر حسب ما ورد في تقرير وكالة فرانس برس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص