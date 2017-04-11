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بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد

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مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماعجانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع (4)جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)جانب من الاجتماع (5)

الأقصر – محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، بحضور اللواء عصام الحملي مدير الأمن و مسئول هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء لجنة القمح، لمتابعة خطة وأماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم 2017.

وأوضح محافظ الأقصر أنه جرى تكليف كافة الجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة وفقًا لاحتياجاتها.

وشدّد "بدر" على كافة المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التي تحدد نقل الأقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدي لأي محاولات غش من قِبل التجار، سواء في الأسعار أو الأوزان.

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