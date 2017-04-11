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رغم إعلان وزارة التموين طرحه.. مجمعات استهلاكية بلا أسماك
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في قانون المرور الجديد "الملصق الإلكتروني" إلزامي.. فما هو؟
جملة منعت الانتحاري من دخول المرقسية (فيديو)إقرأ المزيد 18,125
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فيديو توضيحي لعملية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكاتدرائية المرقسية بالإسكندريةإقرأ المزيد 5,836
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"إقرأ المزيد 5,492
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو
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شقيق العميد نجوي النجار يكشف تفاصيل آخر مكالمة له معها ووصيتها الأخيرة
وصول جثمان العميدة نجوى الحجار إلى مسجد العمري وصلاة الجنازة على روحها
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان شهيدة " كنيسة المرقسية