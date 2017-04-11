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بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الحي بغرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من رفع آثار حادث تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بسيارتين بكوبري المشاة الواقع أمام برج الشرطة بطريق الكورنيش بالحي.

واستمر رفع مخلفات الحادث أكثر من 7 ساعات، وجرى الاستعانة بونش عملاق لرفع السيارة لتسيير حركة المرور، وانتداب لجنة متخصصة لحصر التلفيات بجسم الكوبري.

وقع الحادث بسبب ارتفاع حمولة السيارة عن ارتفاع الكوبري، ما أدى لاصطدامها وسقوط الحمولة على الطريق، دون خسائر أو إصابات بشرية.

رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة

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