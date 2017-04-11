رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب

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جمالها المتفرد النابع من أصولها الشركسية دفع بها إلى دخول السينما، حيث تخصصت في أدوار الإغراء، وظلت ملتصقة بها لوقت طويل، ولكن بمرور الوقت أجادت دور الأم الشريرة، واستطاعت أن تلعب أيضًا أدوار الكوميديا، حتى أصبحت واحدة من أشهر ممثلات الأدوار الثانوية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

"التحرير لايف" يرصد لكم 15 معلومة عن الفنانة الراحلة زوزو شكيب بالتقرير التالي.

1- اسمها الحقيقي زينب شكيب.

2- ولدت في 12 أبريل عام 1909.

3- ترجع أصولها إلى أسرة شركسية ثرية، فوالدها كان مأمورًا لقسم بوليس حلوان، وجدها كان ضابطًا بالجيش في عهد الخديو إسماعيل، أما والدتها فكانت سيدة أرستقراطية تتقن العديد من اللغات منها التركية والألمانية والإيطالية واليونانية.

4- هي الشقيقة الكبرى للفنانة ميمي شكيب، التي تصغرها بأربع سنوات.

5- عانت من قسوة معاملة والدها، الذي كان يمنعها وأختها من الخروج من المنزل إلا من أجل الذهاب إلى المدرسة.

6- توفي والدها بشكل مفاجئ وهي بعمر الثانية عشرة، ودخلت والدتها في صراع عنيف مع أهل الزوج على الميراث، حيث طلبوا منها تسليم الشقيقتين أمينة وزينب لتولى مسئوليتهما وهو ما رفضته الأم، فتم حرمانهن من الميراث ما اضطر الأم للنزول للعمل حتى تتمكن من الإنفاق على ابنتيها.

7- علاقتها بالفن بدأت عن طريق اشتراكها فى التمثيل أثناء فترة الدراسة في الحفلات المدرسية، فقد تعلمت فى مدرسة الراهبات، وكانت تقدم بعض مقاطع التمثيل باللغة الفرنسية التى كانت تجيدها.

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8- بدأت احتراف التمثيل عام 1929 من خلال دور صغير في مسرحية "الدكتور"، وانضمت بعد ذلك لفرقة "الريحاني"، ومن بعدها فرقة "المهندس".

9- من أبرز المسرحيات التي شاركت بها: "حكم قراقوش، الدنيا على كف عفريت، قسمتي، الغيرة " وغيرهم.

9- الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال دور صغير بفيلم "مبروك" عام 1937، مع إحسان الجزايرلي وفوزي الجزايرلي.

10- اتسمت معظم أدوارها بالشر والغواية مثل دور الفتاة اللعوب في فيلم "فاطمة" مع أم كلثوم عام 1948، وزوجة الأب الشريرة في "ساعة لقلبك" مع شادية وكمال الشناوى عام 1950، ولكنها قدمت أيضًا أدورًا كوميدية في "قلبي دليلي" مع ليلى مراد وأنور وجدى عام 1947.

11- خاضت تجربة الإنتاج السينمائي مع شقيقتها ميمي وزوجها الفنان سراج منير عام 1945 من خلال فيلم "قلوب دامية"، ولكنها لم تتكرر تلك التجربة مجددًا واكتفت بالتمثيل.

12- وصلت أعمالها السينمائية إلى ما يقرب من الستين عملًا، كان آخرها دور ثانوي قامت فيه بدور عانس تبحث عن زوج مع عادل إمام في "رجب فوق صفيح ساخن" عام 1978.

13- علقت على تميزها في أدوار الإغراء خلال حوار صحفي مع مجلة "الكواكب" عام 1960 قائلة: "إن هذا اللون من الأدوار يحتاج إلى موهبة في التمثيل ولكنه لا يحتاج مطلقًا لإظهار مفاتن الجسم".

14- رفضت إنجاب الأطفال تمامًا، وبررت ذلك قائلة: "أرفض إنجاب الأطفال لأنني رقيقة القلب جدًّا، ولا أطيق رؤية كلبي مريضًا فإذا أصابه شىء أطوف به على عيادات البيطريين وأنا أبكي، فما بالك إذا كان المريض ابني".

15- اختارها الفنان فؤاد المهندس لأداء دور حماته في مسرحية "إنها حقًّا عائلة محترمة"، وشاركته بالفعل في بروفات المسرحية، إلا أنها توفيت قبل العرض في 14 سبتمبر عام 1978 عن عمر ناهز 69 عامًا، وذهب الدور للفنانة أمينة رزق.