الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي

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قبل أن نتحدث عن مسيرة "صاحبة السعادة"، فيمكننا تقسيم حياتها إلى 3 مراحل، الأولى هي اقتحامها لمجال التمثيل في منتصف السبعينيات عن طريق زوجها الأول الفنان الراحل نبيل الهجرسى، والثانية تتلخص في زواجها من المليونير الأردني ذى الأصول الفلسطينية الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء محمود الخواجة وما صاحبها من تطورات في وضعها الاجتماعي والمالي، والثالثة هي إعادة إنتاج الصورة الذهنية عن الفنانة الكبيرة في ثوب "صاحبة السعادة"، التي هي في الأصل إمبراطورة الإنتاج السينمائي وإحدى ملاك الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، التي تحتكر أكثر من ثلثي إنتاج السينما المصرية، مما دفع البعض لاتهامها بالاحتكار وتدمير التراث المصري.



"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي لقطات لا يعرفها الكثيرون عن "صاحبة السعادة"، الفنانة والمنتجة إسعاد يونس.

كلمة السر «الخواجة»

بدأت "يونس" التمثيل على خشبة المسرح، فقد كانت تحضر بروفات مسرحيات زوجها حينئذ الفنان نبيل الهجرسي، واختارتها الفنانة تحية كاريوكا لتكون إحدى ممثلات فرقتها، ثم انتقلت إلى العمل بالسينما، وحققت شهرة واسعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من خلال مشاركتها في 35 فيلمًا وصفتها بـ "أفلام المقاولات"، وعملت فيها مع عادل إمام وسعيد صالح وغلب على معظمها طابع الكوميديا "الفارس".

مرحلة التحول في حياتها جاءت بعد زواجها من المليونير الأردني علاء الخواجة، الذي جعل من "إسعاد" واحدة من أكبر أباطرة سوق السينما في مصر، حيث دخلت معه كشريكة في شركة "فنون" التابعة للمجموعة المالية "هيرمس"، وكان يترأس مجلس إدارتها أحمد حسنين هيكل، ومعه تقاسمت "إسعاد" مهام الإدارة، وفق ما أوضحته صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي عام 2000 أسست "يونس" الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي وترأست مجلس إدارتها، بينما كانت الملكية لزوجها رجل الأعمال الأردني، وعليه ابتعدت إسعاد عن التمثيل منذ عام 2001 وتفرغت لإدارة الشركة.

وفي لقاء تليفزيوني سابق بررت "إسعاد" تأسيسها للشركة بهدف رغبتها في إنشاء نظام شبيه بالدول المتقدمة في صناعة الفنون، موضحة أنها قبلت رئاستها لأن طموحاتها لم تتوقف عند التمثيل.

تضاعف سريعًا نفوذ المنتجة حديثة العهد لدرجة أنها وقفت عام 2004 في وجه "الزعيم" عادل إمام، وهددت بعدم عرض فيلمه "عريس من جهة أمنية" في موعده، وهو الأمر الذي لم يجرؤ أحد على فعله مع الفنان الكبير من قبل، خاصة أن أفلامه في ذلك الوقت كانت تحقق الملايين، وفق ما نشرت "المصري اليوم".

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ومع مطلع الألفينيات ظهر اسم "الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي" على تترات معظم الأفلام، سواء كجهة إنتاج أو توزيع، ومن أشهر الأفلام التي أنتجتها الشركة "رحلة حب، الرجل الأبيض المتوسط، محامي خلع، سهر الليالي، عايز حقي، صايع بحر، واحد من الناس، خليج نعمة، لا تراجع ولا استسلام، زهايمر، فبراير الأسود، حلم عزيز".

إسعاد في مرمى النيران

عاصفة من الهجوم أثارها نشاط شركة زوج الفنانة إسعاد يونس، واتهمها الكثير من العاملين في الوسط الفني بـ"الاحتكار"، كما شنّ المخرج الراحل مدحت السباعي زوج المنتجة ناهد فريد شوقي حربًا على الشركة من خلال سلسلة من مقالات الصحفية، يتهم فيها الشركة بمحاولة الاستيلاء على أرشيف السينما المصرية، فما كان من "الخواجة" وزوجته سوى تحريك دعوى قضائية ضد المخرج الراحل، ترافع فيها أكثر من 28 محاميًا، وطالب فيها المليونير الأردني بـ30 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به، جراء نشر سلسلة المقالات للمخرج.

ومن جانبها كانت المخرجة إيناس الدغيدي قد شنت هجومًا على الفنانة إسعاد يونس، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" مع خالد صلاح، قائلة: "مفيش حد فى السينما مش واخد موقف من إسعاد يونس لأنها تحولت إلى شركة احتكار وعاوزة تكسب نظرًا لرئاستها للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى وهى من ضمن أسباب أزمة السينما".

وكان رجل الأعمال الأردني قد اشترى من خلال شركته حوالي 90% من أهم أفلام السينما المصرية، واشترى كذلك كل شركات إنتاج الكاسيت بما تملكه من تراث غنائي قديم وإنتاج موسيقي حديث، كما استولت الشركة على معظم ما تملكه دور النشر من تراث أدبي وإصدارات في شتى أنواع العلم والمعرفة، بهدف احتكار كل هذه السلع وإعادة طرحها في الأسواق مرة أخرى بسعر أكبر، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وفي عام 2010، اتهم جهاز "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" شركة إسعاد يونس و6 شركات أخرى لتوزيع الأفلام السينمائية بممارسة الاحتكار، وتقييد عمليات توزيع الأفلام بين شركات التوزيع داخل مصر، وذلك بعد قيام "عمرو عثمان" صاحب الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية بتقديم شكوى ضد تلك الشركات، وفقًا لما نشرته صحيفة "الأهرام"، لكن الفنانة دافعت عن حقها في توزيع أفلام المجموعة وفقًا لتوجهاتها.



صفقة تدمير التراث المصري

في عام 2004 قامت الدنيا ولم تقعد بسبب صفقة أجرتها شركة "فنون" مع رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال مالك شركة روتانا، تقضي ببيع 800 فيلم مصري للأمير السعودي، وهي الصفقة التي قال عنها الناقد الفني طارق الشناوي إنها جعلت ثلث إنتاج السينما المصرية فى قبضة الوليد بن طلال والثلث الثانى فى قبضة الشيخ صالح كامل مالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، واعتبرها الروائى الراحل جمال الغيطانى صفقة لتدمير التراث المصرى.