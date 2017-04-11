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انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي

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انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي

مصراوي Masrawy

انطلاق ورشة كيفية صناعة الفيلم

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة "كيفية صناعة الفيلم" والمقامة على هامش الدورة الـ19 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، والمقرر إقامته في الفترة من 19 إلى 25 أبريل الجاري، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

من جانبه، قال الفنان ماهر كمال رئيس فرع ثقافة الإسماعيلية في تصريحات صحفية: "إن الورشة يشارك بها عددٌ من الشباب من سن 18 عامًا فما فوق، تحت تدريب المخرج محمود سالم والسيناريست محمود خليل من المركز القومي للسينما".

وأضاف أن ورشة الرسوم المتحركة التي أقيمت على هامش المهرجان بداية الشهر الجاري شهدت إقبالا كبيرا من قبل الأطفال الراغبين في تعلم فنون الرسوم المتحركة، كما شاركوا بتنفيذ جدارية تحكي قصة كفاح شعب الإسماعيلية للفنان أشرف كمال.

كان المركز القومي للسينما، نظّم يوم السبت الماضي، مؤتمرًا صحفيًا بمسرح الهناجر بدار الأوبر المصرية لإعلان برامج دورة المهرجان لهذا العام، حيث جرى الإعلان عن مشاركة 115 فيلمًا في المسابقات الرسمية للدورة الـ 19 من المهرجان، والتي تشمل الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والروائية القصيرة والرسوم والتحريك، والتي تمثل 45 دولة على مستوى العالم، منها دول تشارك لأول مرة.

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مصراوي Masrawy

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