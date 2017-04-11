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نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال

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نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال

التحرير

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يرحل برشلونة اليوم لمواجهة يوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تكرار لنهائي نسخة موسم 2014- 2015 التي حسمها البرسا في برلين بنتيجة 3-1.

ولم يسبق لبرشلونة أن تغلب على يوفنتوس من قبل في إيطاليا، وبدوره نجح اليوفي في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في أخر 5 سنوات، وهي الفترة التي لم يتمكن فيها أي فريق إيطالي أخر من الوصول إلى هذا الدور.

ويعتبر يوفنتوس أقوى خط دفاعي بين الفرق الثمانية المتبقية في المسابقة، بواقع هدفين فقط في 8 مباريات، كما لم يخسر اليوفي في أخر 17 مباراة في دوري الأبطال على ملعبه من خلال تحقيق الانتصار في 10 مباريات والتعادل في 7، حيث تعود أخر خسارة للسيدة العجوز أمام بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة في شهر أبريل من عام 2013.

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واللافت للنظر أن أخر 8 أهداف ليوفنتوس في دوري الأبطال سجلها 8 لاعبين مختلفين، وبدوره وصل برشلونة إلى ربع النهائي للموسم العاشر على التوالي وهي أفضل سلسلة لفريق طوال تاريخ البطولة.

وحقق برشلونة 10 انتصارات في أخر 13 مباراة في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، إلا ان العملاق الكتالوني خسر 3 مباريات من أخر 4 خاضها خارج ملعبه واستقبلت شباكه 9 أهداف.

ويمتلك البرسا أقوى خط هجومي هذا الموسم في دوري الأبطال بواقع تسجيله 26 هدفا في 8 مباريات، وذلك بفضل هدف نسخة هذا العام ليونيل ميسي الذي سجل 11 هدفا إلى جانب نيمار الذي صنع 8 أهداف أكثر من أي لاعب أخر إلى جانب نجاحه في إتمام 33 مراوغة.

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التحرير

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