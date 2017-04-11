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الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

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الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

التحرير

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إقالة المدرب إدجاردو بوزا، بعد مرور أقل من عام، على توليه المهمة الفنية للفريق خلفا لتاتا مارتينو في شهر أغسطس الماضي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ولم تحقق الأرجنتين سوى 3 انتصارات في 8 مباريات خاضتها في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 تحت قيادة بوزا، حيث تحتل حاليا المركز الخامس وتقلصت حظوظها في حجز إحدى بطاقات التأهل المباشرة لكأس العالم.

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وبالتالي لن يتولي بوزا قيادة الأرجنتيني في المباراة الودية يوم 9 يونيو المقبل، كما لن يقود الفريق في المباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى المونديال أمام أوروجواي في مونتيفيديو وأمام فنزويلا وبيرو في ملعبه وأخيرا أمام الإكوادور خارج ملعبه.

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