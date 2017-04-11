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تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية (1)الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية (1)

الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية (2)الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية (2)

الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية (3)الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية (3)

المنوفية - مروة فاضل:

فتحت، صباح اليوم الاثنين، اللجان الانتخابية بدائرة: " تلا - الشهداء" أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية على مقعد محمد أنور السادات، حيث يتنافس 22 مرشحًا على المقعد بينهم أشقاؤه عفت السادات وزين السادات.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة المنوفية، تأخر لجنتين بمركز الشهداء نصف ساعة حيث تم الاستعانة بمستشارين احتياطيين لتأخر وصولهم.
ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 409 ألف و566 ناخبًا في 104 مقار انتخابية ضم 192 لجنة انتخابية بالمركزين.

وقال اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام لمحافظة المنوفية: "إن غرفة عمليات المحافظة تابعت عملية فتح اللجان، من الساعة التاسعة صباحًا ومستمرة فى المتابعة مع مركزي تلا والشهداء، وتقوم بتذليل كافة العقبات والمشاكل، التي ترد من غرف العمليات بمركزي تلا والشهداء، كما جرى تخصيص أرقام تليفونات لتلقي البلاغات بغرفة العمليات بالمحافظة".

كما تشهد اللجان تشديدات أمنية مكثفة لتأمين اللجان الانتخابية.

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