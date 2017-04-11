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المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

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المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

التحرير

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قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه لا بديل عن فرض حالة الطوارئ في ظل تزايد التحديات الأمنية، مؤكدًا أن هذه الحالة لن يكون لها تأثير على الاستثمارات، خاصة عقب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها من أجل جذب المستثمرين.

أضاف معيط، خلال بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن مصر مرت بظروف عصيبة خلال المرحلة الماضية، ولم يكن من المستطاع الاستمرار في تحقيق نفس المؤشرات المالية من العجز والدين، والتي بلغت مستويات قياسية، موضحًا أن الحلول والبدائل لإصلاح تلك الحالة الاقتصادية المتردية، تكاد تكون معدومة، ما دفع إلى اتخاذ تلك الإجراءات.

أشار معيط - إلى أن الحكومة عندما اتخذت إجراءات الإصلاح، كان لديها تصور كامل حول الأزمات، والأعباء التي ستخلفها على المواطنين، مؤكدًا أن عدم اتخاذ قرار تعويم الجنيه، كان سيسفر عن أوضاع اقتصادية أكثر سوءًا مما هي عليه الآن.

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أضاف معيط، أن الاحتياطي النقدي انخفض ليبلغ نحو 15 مليار دولار، والمستثمرون لم تكن لديهم القدرة على تمويل استثماراتهم، وحاليًا وصل الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 28 مليار دولار، مشددًا على أن المُضي قدمًا في تلك الإصلاحات، الضمانة الوحيدة لضخ استثمارات أجنبية جديدة.

تابع نائب وزير المالية: "تفجير كنيستي مار جرجس ومار مرقس بطنطا والإسكندرية أمس الأول، قد يكون لهما انعكاسًا مؤقتًا على الحجوزات السياحية على سبيل المثال، لكنه سيزول مع فرض الأمن مرة أخرى"، لافتًا إلى أن التقارير الدولية أثبتت وجود بدايات انتعاشة حقيقية في الاقتصاد المصري. 

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التحرير

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