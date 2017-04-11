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التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات

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التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات

التحرير

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار الجهود المبذولة لسد العجز فى ميزانية البعثات واستكمال الخطة المقررة لهذا العام، فقد حصلت الوزارة على موافقة نهائية من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بزيادة اعتمادات مشروع البعثات بالوزارة لخطة العام المالى 2016/2017، بمبلغ 100 مليون جنيه يتم خصمها من المبلغ المخصص لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

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جاء ذلك خلال ومن جانبه أكد الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة، أن خطة البعثات لهذا العام ركزت على التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع والتخصصات غير النمطية ومنها (الطاقة الجديدة والمتجددة، وموارد المياه، والعلوم الإجتماعية والإنسانية، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة)، وكذلك دعم شباب الباحثين، وبشرط ألا يكون الباحث قد حصل على منح سابقة من الوزارة.

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التحرير

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