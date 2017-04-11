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التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية

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التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية

التحرير

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أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أمر إداري لجميع مدارس الجمهورية، بالتنبيه والالتزام على إزالة التراكمات والإشغالات بالمدراس كافة.

وشدد شوقي - على متابعة إجراءات الأمن المتبعة داخل المدارس والسجلات المعمول بها مع ضرورة تفقد السور من الداخل والخارج يوميًا مع الإبلاغ عن أي جسم يشتبه فيه.

نبّه وزير التربية والتعليم - على التأكد من شخصية من يريد الدخول للمدرسة من خارج هيئتها مع تفيش ما معه من متعلقات، فضلًا عن متابعة النوبتجية الليلية والنهارية للمدرسة بصفة مستمرة وتحت مسؤولية المدير شخصيًا؛ حرصًا على أمن وسلامة العاملين والطلاب.

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