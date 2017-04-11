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رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين

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رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين

التحرير

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قال الإعلامي رامي رضوان، صباح الثلاثاء، إنه لا تجديد حقيقي للخطاب الديني حتى الآن، من قِبل مؤسسة الأزهر الشريف، رغم دعوات الرئيس عبد الفتاح المتكررة وحثّه على ذلك.

أضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "": "شوفنا كتير جدًا مؤتمرات يعقدها الأزهر، وتخرج بعدة توصيات، ولا شيء يحدث غير ذلك، يمكن أن يكون هناك مجهودات للمؤسسة ولا نعلم عنها شيء، ولكن في النهاية مفيش نتيجة إيجابية".

تابع: "يشعر البعض أن الإمام الأكبر حاضر غائب، كنت أتوقع كمواطن مصري أن تكون المؤسسة في الصفوف الأولى، في ظلّ التطرف الذي نعيش فيه، كنت أتمنى أن أرى شيخ الأزهر في زيارة للمصابين في المستشفى، أو أن يحضر قُداس الجنازة، ويا سلام لو يُلقي كلمة، ويقول للإخوة المسيحيين إن الإرهابيين دول مش مننا، وكل هذا بعيدًا عن قضية التكفير الجدلية".

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

 

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التحرير

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