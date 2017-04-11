بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي

الشرقية – فاطمة الديب:

فتحت 128 لجنة انتخابية بدائرة مركز أبو كبير في الشرقية، اليوم، أبوابها لاستقبال 247 ألف ناخب وناخبة، يدلون بأصواتهم لاختيار عضوًا جديدًا لمجلس النواب، على مقعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

يتنافس على المقعد 10 مُرشحين مُحتملين، وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".

من جانبه، قال قال الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف واحد المرشحين على المقعد، إن اللجنة العامة للإشراف على العملية الانتخابية، لم تتواجد بمقر اللجنة بمجلس مدينة أبو كبير حتى الآن.

وأضاف عبادة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء اللجان الفرعية بلجان "أحمد عربي، وبني عياض، والرياض، وأبو ياسين" يرفضون الاعتراف بالتوكيلات الصادرة لصالحة حتى الآن.