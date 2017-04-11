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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شمال البلاد كما تنشط على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 28

الإسكندرية 15 25

مطروح 13 20

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

بلطيم 14 24

الإسماعيلية 15 28

السويس 15 29

العريش 11 25

مرسى علم 21 32

الغردقة 21 33

شرم الشيخ 23 32

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رفح 10 24

كاترين 13 27

سيوة 16 24

المنيا 16 31

الفيوم 16 31

رأس سدر 18 30

أبوسمبل 22 38

وسط الدلتا 15 28

أسيوط 16 32

سوهاج 17 35

الأقصر 22 39

أسوان 23 40

شلاتين 22 30

حلايب 23 31

الوادي الجديد 22 37

قنا 21 38 

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