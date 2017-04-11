بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي

كتبت - هاجر حاتم:

تظن بعض الفتيات أنهن وحدهن من يؤلمهن الكعب العالي، خاصًة بعد رؤية صور المشاهير من الأميرات والفنانات، وهن يرتدين طوال الوقت الكعب العالي دون تعب أو إرهاق، ولكن عزيزتي أنتِ مخطئة فالمشاهير أيضًا يزعجهن الكعب العالي وهو ما تجدينه بهذا الألبوم.