رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب

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يلقي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم، بيانا أمام مجلس النواب حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات مساء أمس، بمقر المجلس، إنه فيما يتعلق بقرار تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب فإنه من المقرر أن يصدر قريبًا، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء منه بعد.

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يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه أمس، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارٍا من الساعة الواحدة من مساء أمس الإثنين.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.