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محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب

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محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب

التحرير

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قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم واللواء خالد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم والقيادات الأمنية بالمديرية بزيارة مطرانية الفيوم مساء أمس الاثنين لتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن بحادثي كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

كانت المحافظة أصدرت بيانا نعت فيه بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية والسياسية ضحايا الإرهاب الأسود من المسلمين والأخوة الأقباط الذين قضوا في الحادثين الإرهابيين.

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وأكد المحافظ الدكتور جمال سامي أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الوطن ورجال الشرطة والقوات المسلحة في التصدي للإرهاب الغادر ولا يزيدهم إلا إصرارا لمحاربته والقضاء عليه وأن جموع الشعب المصرى تقف صفا واحدا في تلاحم وطني للتصدي للإرهاب حتى دحره تماما.

كان تفجيران وقعا بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أول من أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

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التحرير

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