الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

23 مليون جنيه تكلفة لوحة توزيع المنشأة

أعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء، رئيس قطاع التوزيع بالأقصر، عن الانتهاء من إنشاء لوحة توزيع المنشأة بإجمالي تكلفه 23 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بها، وذلك في إطار خطة قطاع توزيع كهرباء الأقصر لاستقبال صيف 2017 وشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال جولته التي أجراها مساء أمس الاثنين لتفقد لوحة التوزيع الجديدة، وبرفقته المسئولون بقطاع كهرباء الأقصر و هندسة كهرباء شمال الأقصر وذلك للمتابعة الميدانية والوقوف على سير الأعمال باللوحة وسلامة العمل بالموزع ومتابعة أعمال تنسيق وتوزيع الأحمال.

شاهد أيضا

وأوضح عبده أنه يجري تحميل الموزعات باللوحة على مراحل مختلفة حتى لا يتم فصل التغذية الكهربائية عن جمهور المواطنين لفترات طويلة، كما استمع وكيل وزارة الكهرباء لشرح مهندس الوقاية والاختبارات واطمأن على سلامة أجهزة الوقاية باللوحة.

الجدير بالذكر أن لوحة توزيع كهرباء المنشأة تخدم مناطق المنشأة وتوابعها وتساهم في استقرار التغذية الكهربائية ومواجهة زيادة الأحمال بالمناطق، وتقلل من ساعات الفصل حال حدوث أعطال طارئة، حيث أن تشغيل لوحه توزيع المنشأة يساعد في إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين لوحات التوزيع بشمال الأقصر ببعضها بعضا الأمر الذي يؤدي إلى استقرار التغذية الكهربائية بمناطق شمال مدينة الأقصر ككل وليس منطقة المنشأة فقط وأنهى الجولة بالتأكيد على تنفيذ تحميل الموزعات باللوحة طبقا للمراحل المتفق عليها تدريجيا.