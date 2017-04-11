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«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية

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«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية «المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية

التحرير

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أعلن حزب المحافظين عن تأييده لما انتهى إليه اجتماع مجلس الدفاع الوطني من اتخاذ قرار بفرض حالة الطوارئ فى عموم ، وتكليف رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ الخطوات الدستورية بالعرض على مجلس النواب، درءا لأية أعمال وأفعال إرهابية متوقعة وإجهاضا لمخططات مستقبلية مدعومة بتأمر خارجي على البلاد.

وذكر بيان للحزب اليوم الثلاثاء: "نوافق على ما انتهى إليه مجلس الدفاع الوطني، ونؤكد ثقتنا فيما أعلنه الرئيس عبدالفتاح في أن إعلان حالة الطوارئ وما يستتبعه من تفعيل لقانون الطوارئ هو لمتابعة المنفذين والمخططين ومن خلفهم من منظمات تخابرية وتمويل من بعض الدول حولنا".

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وأهاب الحزب بالبرلمان وهيئته البرلمانية بأن يأكدوا على المفاهيم والأطر والغرض من فرض حالة الطوارئ التي وردت في حديث الرئيس وبيانه لشعب مصر على أثر اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مشيرا إلى ثقته بأن تطبيق حالة الطوارئ سوف تقتصر على مواجهة الإرهاب وأذنابه، ولن تعطل مصر على المضي في سبيلها للتحول إلى دولة مدنية عصرية حديثة.

وكان تفجيران وقعا بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أول من أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

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التحرير

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