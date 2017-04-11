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غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية

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غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية

التحرير

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قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إنه سيتم تنظيم مراسم تأبين وعزاء مجمع لشهداء الشرطة من أبناء محافظة البحيرة الذين استشهدوا فى التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك بميدان الأوبرا بمدينة دمنهور غدا الأربعاء ويحضره القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية وأسر الشهداء.

وأشارت محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية، إلى أن محافظة البحيرة قدمت أرواح عدد من أبطالها من أبناء الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية للدفاع عن المواطنين وتأمين المنشآت، مؤكدة أنه سيتم إطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس بمسقط رءوسهم تخليدا لذكراهم.

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ونوهت إلى أن الشهداء هم: رائد شرطة عماد محمد لطفي الركايبي من قرية العطف بمركز المحمودية، وأمين شرطة عصام أحمد عبد الرازق الديب من قرية معنيا بمركز إيتاي البارود، وملازم أول أسماء أحمد إبراهيم الخرادلي من قرية أبو منجوج بمركز شبراخيت، وأمين شرطة محمد صبحي نعيمة من قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة.

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التحرير

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