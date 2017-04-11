إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب

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قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن أسوأ مؤامرة تتعرض لها مصر هي «مؤامرة النخب»، موضحًا: «هؤلاء يعبثون بالوطن والمواطنين»، مؤكدًا أن «إرهاب العقل وتسطيحه والتخويخ يجب مواجهته».

وأضاف طنطاوي، في برنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»: «الدعارة والعربجية والرقصات اللى بتجبوها على الهواء هم الإرهاب، فالإعلام يقدمهم على أنهم قدوة، الإرهاب ليس متوقفًا فقط على الخطاب الديني المتطرف، ولكن هناك خطاب إعلامي دنيء وحقير يقدم على بعض الفضائيات، ويجب تقديم إعلام هادف».

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وأكد أن قانون الطوارئ يجب أن يطبق على كل من يفسد في مصر بما ذلك تسطيح العقول، واصفًا الخطاب الإعلامي الحالي بالحقير والدنيء.