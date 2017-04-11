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خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر

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خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر

التحرير

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طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير خريجي الأزهر، فضلا عن إلغاء كل الكليات العلمية مثل الطب والعلوم، والاكتفاء فقط بالكليات الشرعية.

وأضاف الجندى، خلال حلقة خاصة على قناة «» حول «محاكمة الخطاب الدينى»، أن كليات الطب والزراعة وغيرها، عطلت الأزهر عن دوره في الدعوة، مؤكدًا أن الميزانية التي تصرف على الكليات الشرعية متدنية لأكبر درجة، موضحًا: «الطالب في الكليات الشرعية لا يكلف الدولة 8 جنيهات في السنة الواحدة». 

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