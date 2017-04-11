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فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

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فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

التحرير

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نشبت مشادة كلامية بين عضو مجلس النواب عماد جاد، ونقيب الصحفيين الأسبق ضياء رشوان، بسبب الخلاف حول تجديد الخطاب الديني، وتفجيري الإسكندرية وطنطا أول الأمس.

وقال رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الاثنين، "عاوزين نفتكر جماعات الأمة القبطية اللي خطفت البابا مسبقًا"، فرد جاد "أنت تعرف اتخطف ليه؟".

وقاطعه نقيب الصحفيين الأسبق، قائلًا "أكيد أعرف كويس أوي اتخطف ليه، أنا لا أختبر وعيب تكلمني بالطريقة دي"، وانتقد جاد حديث الأول، مستنكرًا "ليه ندخل الموضوع ده في الحديث أنا مضطر أنسحب من الحلقة؟".

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وخرجت الإعلامية لميس لفاصل إعلاني لحين انتهاء الاشتباك الكلامي بين الضيفيين، بعد تهديد عضو مجلس النواب بالانسحاب من البرنامج.

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التحرير

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