أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات

Google+ Print
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامي"، والتحالف الأورو متوسطي، الذي يقود شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، الذي دعمنا بأكثر من ٢٦ مشروعا إقليميا وعبر الحدود لدعم التجارة والصناعة والاستثمار.

وتابع الوكيل، أنه من خلال هذا المؤتمر، نسعى إلى زيادة صادرات شطري البحر الأبيض معًا إلى أسواقنا الحرة في دول الجوار بالوطن العربي وإفريقيا سواء صادرات صناعية أو خدمية.

شاهد أيضا

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن "مؤتمرنا الرابع هذا سيعرض أكثر من ٢٣ مليار من المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة التي يتعبنا في تحقيق ذلك من خلال التصنيع المحلي المشترك من أجل التصدير وتنفيذ مشروعات بنية تحتية ممولة بالشراكة مع شركائنا".

وعقد مساء أمس، مؤتمر الأورو متوسطي الرابع للتمويل والدول المانحة، الذي يتضمن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر