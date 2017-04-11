الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات

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قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامي"، والتحالف الأورو متوسطي، الذي يقود شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، الذي دعمنا بأكثر من ٢٦ مشروعا إقليميا وعبر الحدود لدعم التجارة والصناعة والاستثمار.

وتابع الوكيل، أنه من خلال هذا المؤتمر، نسعى إلى زيادة صادرات شطري البحر الأبيض معًا إلى أسواقنا الحرة في دول الجوار بالوطن العربي وإفريقيا سواء صادرات صناعية أو خدمية.

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وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن "مؤتمرنا الرابع هذا سيعرض أكثر من ٢٣ مليار من المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة التي يتعبنا في تحقيق ذلك من خلال التصنيع المحلي المشترك من أجل التصدير وتنفيذ مشروعات بنية تحتية ممولة بالشراكة مع شركائنا".

وعقد مساء أمس، مؤتمر الأورو متوسطي الرابع للتمويل والدول المانحة، الذي يتضمن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة.