«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر إنه تم مراجعة جميع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة، مؤكدا أن كافة الأجهزة الأمنية ستواجه أعداء الوطن بكل قوة.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية أمس الاثنين أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين الكنائس، إذ تم وضع نقاط فرز قبل الكنيسة بحوالي 150 مترا، لفحص الأشخاص القادمين إلى الكنيسة، منوها بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة والجيش، وبدورهم المهم في مواجهة الإرهاب.

شاهد أيضا

وأكد أنه لن يسمح لأحد بأن يمس أمن مصر، لافتا إلى أن الجميع يد واحدة لاقتلاع جذور الشر.

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أول من أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.