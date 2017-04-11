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محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين

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محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين

التحرير

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قال محافظ الإسكندرية محمد سلطان إن رجال الشرطة قدموا أروع الأمثلة في التضحية بأرواحهم للدفاع عن المواطنين وتأمين المنشآت، والذين سيخلد ذكراهم أبدا.

وأضاف سلطان أن الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة وسلامة وأمن واستقرار مصرنا الغالية ولن تؤثر على نسيجها الوطني المتلاحم إذ أن مثل تلك الأعمال الجبانة تستهدف الدم المصري ولا تفرق بين مسلم ومسيحى.

وكان سلطان قد قدم مساء أمس الاثنين واجب العزاء لأسر شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر أثناء قيامهم بواجبهم في تأمين الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمسيحين والمسلمين.

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وقدم سلطان واجب العزاء لأسرة العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية، والمقام بساحة مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بوسط المدينة، والعزاء لأسرة الشهيدة أمنية رشدى العريف بمصلحة السجون والتى كانت منتدبه لتأمين الكنيسة والذي أقيم أمام منزل العائلة بمنطقة العطارين، متمنيا أن يتغمد الله الفقيدتين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وزويهما الصبر والسلوان.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ سعاد الخولي، ومساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا اللواء على أبو زيد، ومدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر، والأنبا بافلي أسقف الشباب بالإسكندرية.

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التحرير

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