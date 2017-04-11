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فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

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فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

التحرير

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قال النائب هيثم الحريري، إن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية «خطأ قانوني ودستوري»، لأن الاتفاقية صدر حكما قضائيا نهائيا بحقها، ولم يكن من المقبول عرضها على البرلمان.

وأضاف الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن اتفاقية ترسيم الحدود مع أصبحت هي والعدم سواء لأن هناك حكما نهائيا بحقها، متابعا: «ما حدث اليوم هو ضرب بالدستور، وتم تمرير الاتفاقية تحت غطاء العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، وهذا يعد عدم احترام من قبل البرلمان لمشاعر الشعب المصري».

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وتابع: «كنت أربأ بعرض هذه الاتفاقية من حيث المبدأ على مجلس النواب، وعلينا احترام أحكام القضاء والكرة الآن في ملعب اللجنة التشريعية ومازالت أراهن على ضمير النواب».

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التحرير

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