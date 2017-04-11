سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|328 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|725 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|760 جنيه
|الفهد
|الفهد
|683 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|705 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|728 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|720 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|708 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|708 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|728 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|708 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|710 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|703 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|725 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|725 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|728 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|708 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|728 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|705 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|715 جنية
|السويدي
|السويدي
|735 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|705 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|705 جنية
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads