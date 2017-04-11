ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

السعر العالمي : 1,254.06 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 720 عيار 22 660 عيار 21 630 عيار 18 540 عيار 14 420 عيار 12 360 الاونصة 22,392 الجنيه الذهب 5,040 الكيلو 720,000

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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