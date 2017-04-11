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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء  :

السعر العالمي : 1,254.06 دولار أمريكي .

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 720
عيار 22 660
عيار 21 630
عيار 18 540
عيار 14 420
عيار 12 360
الاونصة 22,392
الجنيه الذهب 5,040
الكيلو 720,000
 

المصدر:365 

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