سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.5 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.9500
|18.1000
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.9500
|18.0500
|مصرف ابو ظبي
|18.0300
|18.1300
|البنك المصري الخليجي
|18.0500
|18.1500
|البنك الأهلي
|17.9500
|18.0500
|بنك البركة
|18.0400
|18.1000
|بنك القاهرة
|17.9500
|18.0500
|بنك الاسكندرية
|17.9500
|18.0500
|البنك العربي الافريقي
|18.0000
|18.1000
|البنك المركزي
|17.9935
|18.0950
|بنك مصر
|17.9500
|18.0500
|بنك بلوم مصر
|17.9500
|18.0500
|كريدي أجريكول
|18.0000
|18.1000
|بنك بيريوس
|18.0100
|18.1100
|بنك قناة السويس
|18.0000
|18.1000
|المصرف المتحد
|18.0000
|18.1000
|البنك التجاري الدولي
|18.0000
|18.1000
|المصري لتنمية الورادات
|17.9500
|18.0500
|بنك المشرق
|18.0500
|18.1500
|بنك الاستثمار العربي
|18.0200
|18.1200
|البنك الأهلي اليوناني
|17.9500
|18.0500
|بنك HSBC
|18.0500
|18.2000
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.10 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.15 جنيه مصري .
المصدر:مصر365
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