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فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

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فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

التحرير

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قال محمد مجد، المشرف العام على الكرة بنادي المقاصة، إن ناديه يحترم قرارات الجهات الأمنية أو اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك، ولن يمانع إذا تم اتخاذ أي قرارات.

وتحدث «مجد»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، عن أنباء انتقال ثنائي الفريق، هشام محمد، وحسين الشحات، للنادي الأهلي، مؤكدًا أن النادي لن يقف أمام رغبة أي لاعب، لكنه يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري.

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وتابع، أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع الأهلي كما يتردد، ولم يتلق أي عروض رسمية لضم أحد من لاعبيه.

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التحرير

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