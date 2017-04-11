أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية

Google+ Print
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب – إسلام عبدالخالق

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية إلغاء مظاهر الاحتفالات وإعلان حالة الحداد العام بالمحافظة لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية؛ حدادًا على أرواح شهداء تفجيرات كنيستي مارجرجس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. 

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة العمل والبناء وتحقيق التنمية المستدامة لبناء الجديدة التي نحلم بها، موجهًا أعضاء الجهاز التنفيذي، بالتنسيق مع قوات الأمن، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بنطاق دائرة المحافظة.

شاهد أيضا

وشدد المحافظ، على ضرورة توخي الحيطة والحذر والتعامل بحزم مع الإشاعات المُغرضة، والتي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار البلاد.

وضرب تفجيران كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أول من أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص