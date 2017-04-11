الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية

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كتب – إسلام عبدالخالق

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية إلغاء مظاهر الاحتفالات وإعلان حالة الحداد العام بالمحافظة لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية؛ حدادًا على أرواح شهداء تفجيرات كنيستي مارجرجس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة العمل والبناء وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها، موجهًا أعضاء الجهاز التنفيذي، بالتنسيق مع قوات الأمن، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بنطاق دائرة المحافظة.

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وشدد المحافظ، على ضرورة توخي الحيطة والحذر والتعامل بحزم مع الإشاعات المُغرضة، والتي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار البلاد.

وضرب تفجيران كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أول من أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.