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خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

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خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

التحرير

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أعلنت السفيرة البلجيكية بالقاهرة سبيل دوكارتين، وقوف بلادها ودعمها لمصر فى محاربة الإرهاب والتطرف، قائلة إن الإرهاب هو العدو الأول لجميع دول العالم، وهذه الحوادث لا تؤثر على بلد الأمن والأمان.

وكانت السفيرة البلجيكية اختتمت زيارتها التي استمرت يوما إلى منطقة الكاب الأثرية بمركز إدفو شمال أسوان مساء أمس الاثنين.

وعبرت دوكارتين عن حفاوة الاستقبال لدى زيارتها للمنطقة والتى تشارك فيها البعثة الأثرية البلجيكية التابعة لمتحف الفن الملكى البلجيكى، فى أعمال الحفائر الأثرية والمسح الأثرى.

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وكانت السفيرة ومرافقوها، قاموا بزيارة لقرية الكاب بأدفو، حيث التقت هناك أهالى القرية وحرصت على تناول القهوة معهم، ثم تابعت جولتها عائدة إلى موقع سومرز كلارك مقر البعثة البلجيكية بمنطقة المصراب بإدفو.

وقال نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن السفيرة البلجيكية اطلعت على أعمال البعثة الأثرية والتى تعد من أقدم البعثات الأثرية بمصر والتى تواجدت فى مصر منذ عام 1939. 

وأوضح سلامة للسفيرة أن منطقة الكاب تعد من أهم وأقدم مناطق مصر الأثرية حيث تعتبر عاصمة مصر العليا خلال حقبة عصر ما قبل التاريخ، وأيضا عاصمة للإقليم الثالث لعصر الدولة البطلمية، كما تضم المنطقة أشهر مقابر الملوك الإشراف بالمنطقة وهى مفتوحة للزيارة السياحية، إضافة إلى تمثال للملك "سا حو رع" وهو ثاني ملوك الأسرة الثامنة فى عصر الدولة القديمة، وهو تمثال نادر تم اكتشافة منذ عدة سنوات بواسة البعثة البلجيكية التى تعمل بالمنطقة.

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التحرير

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