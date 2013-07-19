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ورشة سيناريو مجانية لـ"عمرو سلامة" في مهرجان الإسكندرية

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ورشة سيناريو مجانية لـ"عمرو سلامة" في مهرجان الإسكندرية ورشة سيناريو مجانية لـ"عمرو سلامة" في مهرجان الإسكندرية

كتب : محمد عبدالجليل الجمعة 19-07-2013 16:22

تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ورشة مجانية لكتابة السيناريو على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزارات الثقافة والإعلام والسياحة ومحافظة الإسكندرية.

يشرف على الورشة الدراسية للسيناريو الكاتب و المخرج السينمائي عمرو سلامة، الذي يقدم كورسًا مكثفًا للمبتدئين لتعليم حرفية الكتابة السينمائية، وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام في إطار فعاليات المهرجان بدون أية مصاريف أو رسوم إدارية، ويتم تسجيل الأسماء باتحاد كتاب فرع الإسكندرية وأتيليه الإسكندرية وجماعة الفن السابع.

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