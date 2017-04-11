ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

التحرير

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بعد أيام من توليه منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة المصرية للاتصالات، أصدر المهندس أحمد البحيري، أكبر حركة تغييرات يشهدها الهيكل الإداري للشركة.

وقال "البحيري"، إن الحركة تأتي بهدف تحقيق التحول إلى مقدم خدمات اتصالات متكاملة اعتمادًا على سواعد أبنائها من العاملين بالمصرية للاتصالات، وضمان وجود هيكل تنظيمي موحد لمجموعة المصرية للاتصالات، شملت التغييرات تعديلات في المسمى الوظيفي لبعض الوظائف بما يضمن للشركة القدرة على التحرك بشكل أكثر مرونة، ويعزز في الوقت نفسه من مفهوم اللامركزية، وشملت التغييرات ترقية عدد من أبناء الشركة لتولي مناصب فاعلة في الإدارة التنفيذية.

وعلمت "التحرير"، أن التغييرات شملت الإطاحة باحمد أسامة من منصب العضو المنتدب للشركة، والذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة "تي أي داتا" المملوكة للمصرية للاتصالات، وتم تعيينه مستشارًا فقط في التغييرات الجديدة، كما تم تعيين المهندس محمد شمروخ، نائب أول للرئيس التنفيذي الجديد، وتعيين رفعت جنيدي، نائب للرئيس التنفيذي.

وأكد البحيري، أن تلك التغييرات الهدف منها منح الشركة روحًا جديدة وهي على أعتاب التحول إلى مشغل متكامل، وكذلك إتاحة الفرصة أمام أبناء الشركة لتقديم اسهاماتهم وتقلد المناصب القيادية داخل الشركة، مشيرًا إلى إيمانه الراسخ بأن أبناء الشركة هم الأقدر على قيادتها في هذه المرحلة الفاصلة، وأن الشركة في أمس الحاجة إلى العمل مرة أخرى بروح الفريق الواحد.

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وأضاف الرئيس التنفيذي الجديد للشركة المصرية للاتصالات، أن الهيكل الجديد للشركة يساهم في تعزيز وضع المصرية للاتصالات وانتشارها الجغرافي والذي يعد ميزة تنافسية تسمح لها بالمنافسة القوية داخل السوق المحلي، كما أن تلك التغييرات من شأنها الإسراع في تقديم خدمات المحمول وتلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم في الحصول على خدمات اتصالات متكاملة.

وركزت التغييرات الجديدة على ضم اختصاصات ومهام نيابة الموارد البشرية مع اختصاصات نيابة المناطق، نظرًا لتركز الحصة الاكبر من العاملين فيها، وبما يضمن تحقيق صالح العاملين على مستوى الانتشار الجغرافي الواسع للشركة، كذلك تم استحداث نيابة الشؤون القانونية والتنظيمية والعلاقات الحكومية لتناسب طبيعة المرحلة الجديدة والتحول لمشغل متكامل.

وركزت التغييرات أيضًا على تحقيق مزيد من التنسيق بين الشؤون المالية والإدارية، وكذلك استحداث نيابة أنظمة المعلومات التي سيكون لها أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، وشملت التغييرات أيضًا إعفاء كل من نائب الشؤون التجارية لعملاء المسكن والاتصالات الشخصية، ونائب الشؤون الفنية من مهام منصبهما، وتعيين المهندس رفعت جنيدي، مديرًا تنفيذياً للشركة المصرية لنقل البيانات؛ وذلك لإتمام دمج الهيكل التنظمي لها ضمن هيكل المصرية للاتصالات.