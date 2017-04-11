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محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة

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محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة

التحرير

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قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن حادث تفجير الكنيسة المرقسية أسفر عن ضحايا مسلمين ومسيحيين، ويعد حادثًا غاشمًا وإرهابيًا، مؤكدًا أنه يشارك الأخوة الأقباط في أحزانهم.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الإثنين، أن «الحادث لن يشق الصف المصري، والجنازة كانت ملحمة شارك فيها المسلمون والمسيحيون، وكانت في منتهى المحبة والتعاون».

تابع: «مهما فعل الخونة والإرهابيون لن يستطيعوا شق صفنا، وسنستمر يدًا واحدة، وسنطلق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع تكريمًا وتخليدًا لذكراهم».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، مساء الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

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التحرير

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