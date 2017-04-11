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بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

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بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

مصراوي Masrawy

انفعلت المهندسة نادية عبده على أحد بائعي الفاكهة خ

البحيرة - أحمد نصرة:

انفعلت المهندسة نادية عبده على أحد بائعي الفاكهة خلال جولة ميدانية لها بأسواق مدينة دمنهور، بعد اعتراضها على الأسعار التي يبيع بها، وعدم وجود تسعيرة واضحة ومعلنة.

وطالبت عبده البائع بتخفيض الأسعار، وعندما حاول الدفاع عن نفسه وذكر الأسباب التي دعته للبيع بهذه التسعيرة احتدت عليه قائلة "انت هتستعبطني".

وشددت المحافظ على عدم المغالاة فى الخضر والفاكهة وحثت المواطنين على الاتصال فورا بغرفة العمليات بالمحافظة فى حالة وجود أى تلاعب فى أسعار السلع بالأسواق.


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